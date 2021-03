Ber om hjelp til å lage regler for verdens Twitter-konger

NTB

Nettgiganten Twitter ber brukere i hele verden komme med innspill om hvordan plattformen skal regulere statsledere som bruker det sosiale mediet.

Twitter er blitt et populært verktøy både for faktabasert informasjon fra myndighetene, og for mer kontroversielle statslederes trang til å fremstille seg selv i et godt lys.

Derfor vil Twitter lage nye regler for hvordan verdens ledere skal få bruke mediet. Da ber Twitter om innspill både fra menneskerettsaktivister, eksperter og fra brukere rundt om i verden.

– Politikere og myndigheter utvikler stadig måten de bruker vår tjeneste på, og vi vil at våre regler skal være relevante til det politiske ordskiftet som stadig er endring, skriver Twitter i et blogginnlegg.

Twitter har sendt ut spørreskjema på 14 språk, og ber om svar innen 12. april.

Twitter har fått kritikk for måten Donald Trumps konto ble slettet på mens han fortsatt var USAs president. Trump er fortsatt utestengt fra mediet han brukte til å bygge sin maktbase.

Samtidig er en rekke autoritære og kontroversielle ledere fortsatt å finne på Twitter.