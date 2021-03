Danmark «skifter navn» på Hviterussland

Opposisjonen i Hviterussland ønsker at andre land heller bruker navnet Belarus. Nå bytter Danmark navnebetegnelse. Foto: AP / NTB

NTB

Utenriksdepartementet i Danmark vil heretter omtale Hviterussland som Belarus – i tråd med ønskene til opposisjonen i landet.

– Det er på tide at vi benytter den betegnelsen som etterspørres av det belarusiske sivilsamfunnet og befolkningen, skriver utenriksminister Jeppe Kofod på Twitter.

Den dansk-belarusiske foreningen Beladania er blant dem som har tatt til orde for en endring av navnebruken. Tidligere har Sverige gjort det samme.

I Norge har Helsingforskomiteen og Kristelig Folkeparti oppfordret norske myndigheter til å endre sin navnebruk. Et av argumentene er at «Hviterussland» kan få folk til å tro at landet er en del av Russland.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste i midten av februar at Norge vil fortsette å bruke navnet Hviterussland.