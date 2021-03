Rettssak mot canadier i Kina over etter tre timer

Journalists og sikkerhetsvakter utenfor inngangen til rettsbygningen i Dandong fredag morgen. Foto: Ken Moritsugu / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Rettssaken mot en canadisk mann som har tilbrakt over to år i varetekt i Kina, tiltalt for spionasje, er over etter litt mindre enn tre timer.