Mexico innfører nye grenserestriksjoner

NTB

Mexico innfører grenserestriksjoner mot Belize og Guatemala for å bremse spredning av koronavirus. Grensestengingen mot USA forlenges av samme årsak.

– For å hindre spredning av covid-19 blir restriksjoner innført for landbasert trafikk for ikke-essensielle aktiviteter over grensene i nord og sør, uttalte utenriksdepartementet torsdag.

Restriksjonene trer i kraft fredag og skal vare til 21. april.

Grensen mot USA har vært stengt for ikke-essensiell trafikk det siste året, men det er første gang at tiltaket innføres ved Mexicos sørlige grense.

Kunngjøringen kom samme dag som USA varslet at Mexico vil få tilsendt 2,5 millioner doser koronavaksine. Samme dag oppfordret president Joe Biden migranter sør for grensen til å ikke forsøke å ta seg inn i USA.

Mexicos nye grenserestriksjoner blir kunngjort samtidig som det er en økning i migrasjonen fra Mellom-Amerika, via Mexico, til USA.

Utenriksdepartementet i Mexico har ikke forklart hvorfor tiltaket blir kunngjort akkurat nå, over ett år etter at pandemien brøt ut, men beslutningen kan hjelpe Biden til å bremse migrasjonsstrømmen.

Bidens talskvinne, Jen Psaki, avviser at det er noen kobling mellom USAs vaksineforsendelse til Mexico og Mexicos nye grensetiltak.