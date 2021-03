USA provoserer med «ubegrunnede angrep», mener Kina

NTB

«En eim av kruttrøyk og drama». Slik oppsummerer Kina første del av et to dager langt høynivåmøte med USA i Alaska.

På møtet deltar blant andre USAs utenriksminister Antony Blinken, Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, Kinas utenriksminister Wang Yi og det kinesiske kommunistpartiets utenrikssjef Yang Jiechi.

Dette er det første høynivåmøtet mellom USA og Kina siden Joe Biden tok over som USAs president.

– Amerikansk provokasjon

Samtalene startet torsdag med en mer konfronterende tone enn ventet. I sin innledningstale sa Blinken at forholdet mellom USA og Kina vil være konkurransepreget hvis nødvendig, basert på samarbeid hvis det er mulig og fiendtlig hvis det er slik det må være.

Kina mener de amerikanske representantene provoserte med «ubegrunnede angrep» mot Kinas utenriks- og innenrikspolitikk, sa talsperson Zhao Lijian i det kinesiske utenriksdepartement i Beijing fredag.

Kineserne kom også med skarpe kommentarer rettet mot amerikanerne i innledningen til møtet torsdag. Kina fordømte blant annet innblanding i sine indre anliggender.

– Kruttrøyk

Zhao sa fredag at Kina ikke hadde til hensikt å ha en såpass konfronterende tone.

– Det var den amerikanske parten som provoserte fram uenigheten i første omgang, slik at de to partene hadde en eim av kruttrøyk og drama fra starten av innledningskommentarene. Det var i utgangspunktet ikke intensjonen til den kinesiske parten, sa talsmannen.

Dette er andre gang denne uka at USA anklages for å være en kilde til «kruttrøyk». Søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, Kim Yo-jong, kom med en lignende uttalelse i forbindelse med at USA og Sør-Korea gjennomfører felles militærøvelser i Øst-Asia.

– Den nye administrasjonen i USA forsøker å spre stanken av kruttrøyk over landet vårt, sa Kim Yo-jong i uttalelsen gjengitt i den statlige nordkoreanske avisen Rodong Sinmun.

USA: – Kina truer stabiliteten

Blant de betente temaene som preger høynivåmøtet i Alaska, er amerikanernes bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Kina. Blinken trakk blant annet fram situasjonen i Xinjiang, der Kina ifølge USA begår folkemord mot uigurmuslimer. Kinas regjering avviser anklagen.

Blinken la til at Hongkong, Taiwan, nettangrep mot USA og det han kaller økonomisk tvang mot USAs allierte, også står på programmet for samtalene.

– Hver og en av disse handlingene truer den globale regelbaserte verdensordenen som underbygger global stabilitet, sa Blinken.

– Dette er grunnen til at de ikke kun er indre anliggender, og at vi føler oss forpliktet til å ta dem opp her i dag.

Peker på problemer i USA

I sine innledningskommentarer på møtet torsdag understrekte Kina på sin side at USA burde feie for egen dør før de kritiserer andre land.

– Det er viktig for våre to land at vi gjennomfører våre egne saker på en god måte, framfor å legge skylden på andre i verden, sa utenrikssjef Yang.

– Faktum er at det er mange menneskerettighetsproblemer i USA, sa Yang, med henvisning til de store demonstrasjonene mot rasisme og politivold i USA det siste året.