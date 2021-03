USA med ny Nord Stream 2-trussel

USAs utenriksminister Antony Blinken fastholder at alle som er involvert i byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland, vil bli gjenstand for amerikanske sanksjoner. Foto: AP / NTB

NTB

USA krever på nytt at arbeidet med å fullføre gassrørledningen Nord Stream 2, som går fra Russland til Tyskland, må stanses.

– Alle som er involvert i byggingen, må trekke seg øyeblikkelig eller risikere amerikanske sanksjoner, sa USAs utenriksminister Anthony Blinken torsdag.

Blinken viser til kongressvedtakene i 2019 og 2020 og sier at president Joe Biden akter å følge opp disse.

Nord Stream 2 vil doble Russlands kapasitet til å frakte gass til EU, og over 90 prosent av rørledningen under Østersjøen er alt ferdig.

Avhengige av Russland

USA hevder at rørledningen vil gjøre Europa mer energiavhengig av Russland.

Moskva anklager USA for å bruke sanksjoner som økonomisk våpen for selv å kunne eksportere mer gass til Europa.

Tysklands statsminister Angela Merkel har gjentatte ganger avvist truslene fra USA og slår fast at Nord Stream 2 skal fullføres. Det misliker Blinken.

– Vil splitte Europa

– Nord Stream 2 er en dårlig avtale – for Tyskland, for Ukraina og for våre sentraleuropeiske og østeuropeiske allierte og partnere, sa han torsdag.

Rørledningen, som har en prislapp på nærmere 100 milliarder kroner, er ifølge Blinken «et geopolitisk russisk prosjekt for å splitte Europa og svekke den europeiske energisikkerheten».