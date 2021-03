USAs og Kinas utenriksministre møtes

NTB

Amerikanske og kinesiske toppdiplomater møtes nå ansikt til ansikt for første gang siden Joe Biden overtok som president.

USAs utenriksminister Anthony Blinken og Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan ankom Anchorage i Alaska torsdag.

De neste to dagene er det duket for samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi og det kinesiske kommunistpartiets utenrikssjef Yang Jiechi.

Blinken slo an tonen alt før møtet ved å hevde at Kina med sine handlinger «truer den globale stabiliteten», og lista over ting de to landene strides om, er lang.

Stridstema

Blinken sier at han blant annet vil ta opp USAs bekymring over det Washington har omtalt som Kinas «folkemord» på de muslimske uigurene i Xinjiang-provinsen, samt bekymring over utviklingen i Hongkong og Beijings forhold til Taiwan.

Kinas «dataangrep» og bruk av økonomiske tvang mot USAs allierte vil også bli tema under samtalene, ifølge Blinken.

Stridstemaene mellom USA og Kina ble ikke færre under Donald Trumps fire år i Det hvite hus, men etterfølgeren har også anlagt en tøff tone overfor verdens mest folkerike land. Forventningene til samtalene i Anchorage er derfor små.

Megafon-diplomati

Heller ikke fra kinesisk hold er tonen forsonende.

– Kina har ikke rom for kompromisser i spørsmål som gjelder landets suverenitet, sikkerhet og grunnleggende interesser, sier en talsmann for kinesisk UD.

Talsmannen Zhao Lijian advarer USA mot å forsøke seg på «megafon-diplomati» og råder amerikanerne til «å møte Kina på halvveien» og føre «en oppriktig og konstruktiv dialog».

Handelskrig

Trump innledet i 2017 en handelskrig med Kina i et forsøk på å få ned USAs store handelsunderskudd med landet, noe han lyktes med. USAs samlede handelsunderskudd med omverdenen steg imidlertid.

USA ser også med stor bekymring på Kinas militære opprustning og økende innflytelse, både i Asia og resten av verden.