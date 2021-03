Russlands ambassade i Washington: Forholdet til USA kan kollapse

Russlands president Vladimir Putin må forvente konsekvenser for å angivelig ha forsøkt å påvirke presidentvalget i USA, sa Joe Biden onsdag. Russland har hasteinnkalt sin USA-ambassadør til konsultasjoner i Moskva. Illustrasjonsfoto: Alexej Druzjinin / Sputnik / Kreml Pool Photo / AP / NTB

NTB

Russlands USA-ambassadør er hasteinnkalt for konsultasjoner i Moskva og reiser lørdag. Forholdet mellom USA og Russland kan kollapse, advarer ambassaden.

Forholdet er igjen blitt forsuret etter at USAs president Joe Biden sa til ABC News at president Vladimir Putin må betale for å ha forsøkt å påvirke valget i USA i november. Dette var konklusjonen i en nylig offentliggjort amerikansk etterretningsrapport.

Biden sa seg også enig i at Putin er en «morder».

Diskuterer muligheter

Russlands USA-ambassadør Anatolij Antonov reiser nå hjem 20. mars, opplyser ambassaden i en uttalelse.

– Antonov skal diskutere måter å gjenopprette forholdet mellom Russland og USA, som er i krise, står det.

– Visse lite gjennomtenkte uttalelser fra høytstående amerikanske tjenestemenn gjør at det allerede altfor konfronterende forholdet trues av kollaps, mener ambassaden.

Putin: Biden ser seg selv

Putin selv har reagert kjølig på Bidens «morder»-uttalelse.

– På seg selv kjenner man andre, sa Putin i en TV-sendt uttalelse torsdag.

– Vi vil alltid se våre egne kvaliteter i andre og tenke at de er like oss selv, føyet presidenten til.

Han understreket Russland ikke vil kutte forbindelsene til USA, men samarbeide med landet på en måte som er i Russlands interesse.

Putins pressetalsmann Dimitrij Peskov understreket torsdag at Bidens kommentarer vil ha konsekvenser for forholdet mellom landene.

– Uttalelsene til USAs president er svært ille. Det er tydelig at han ikke ønsker å få forholdet mellom landene våre tilbake på riktig spor, og vi vil forholde oss til dette, sa Peskov torsdag.