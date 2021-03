Bulgarske sykehus sliter med å håndtere smitteøkning

NTB

Sykehusene og nødetatene i Bulgaria sliter med å takle presset fra en rask økning i koronasmitte.

– Vi klarer ikke å håndtere denne massive økningen, sier Katja Sungarska, talsperson for nødetatene i hovedstaden Sofia.

Sykehus mange steder i landet blir omorganisert slik at flere avdelinger skal kunne ta imot koronapasienter. Torsdag for en uke siden var det 395 nye smittetilfeller per 100.000 mennesker de siste sju dagene. En ny rate skal komme torsdag.

Det ble registrert 4.374 nye smittetilfeller onsdag, opp fra 3.502 en uke i forveien. Landet har registrert 11.500 dødsfall siden pandemien brøt. 107 av disse ble registrert bare på tirsdag.

Området rundt Sofia og Burgas-provinsen ved Svartehavet er hardest rammet. Helsedepartementet i Sofia har vurdert stenging av skoler, barnehager, restauranter, kjøpesentre og treningssentre som tiltak for å stagge smitten.

Samtidig som smitten har blomstret opp, har landets vaksineringskampanje gått i stampe, da bruk av AstraZeneca-vaksinen er satt på pause, og landet har tilgang til få doser fra Moderna og Pfizer.

Landets pandemigruppe skal fatte en avgjørelse om eventuelle tiltak torsdag.