Høyeste smittetall i Frankrike siden november

NTB

Franske helsemyndigheter registrerte det høyeste antallet nye koronatilfeller på et døgn på nesten fire måneder onsdag.

I løpet av de siste 24 timene ble det registrert 38.501 nye smittetilfeller, en betydelig økning fra dagen i forveien, da tallet var 29.975. Ikke siden november har det blitt registrerte like mange nye smittetilfeller i landet. Samtidig ble det registrert 246 nye dødsfall blant covid-19-pasienter.

4.219 koronapasienter var onsdag innlagt til intensivbehandling, mer enn en firedel av dem på sykehus i regionen Ile-de-France, som omfatter Paris.

Statsminister Jean Castex varslet tirsdag at det kan bli innført nye tiltak for å stagge smitten der, for eksempel en nedstengning over helgen, noe som allerede er innført i Nice- og Calais-regionene.

Castex skal etter planen orientere om tiltakene torsdag.