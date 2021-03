Russlands ambassade i Washington avviser valgpåvirkning

Russlands ambassade i Washington avviser at president Vladimir Putin forsøkte å påvirke valget i USA til støtte for Donald Trump.

NTB

Anklagende fra USA om valgpåvirkning er grunnløse, mener Russlands ambassade i Washington.

På Facebook skriver ambassaden at påstandene fra amerikansk etterretning om valgpåvirkning ikke er annet enn grunnløse anklager.

De skriver videre at ingen fakta eller spesifikke bevis for slike påstander er lagt fram, og at amerikanske myndigheter stoler blindt på etterretningen. De mener USA «skylder på andre for sine egne problemer».

Tirsdag konkluderte amerikanske myndigheter med at Russland og Iran i fjor forsøkte å manipulere avviklingen av presidentvalget i USA, uten å lykkes.