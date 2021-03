Racerkjører og Top Gear-programleder Sabine Schmitz (51) er død

Sabine Schmitz ble presentert som en av fem nye programledere for Top Geat i 2015. (f.v.) Chris Harris, Rory Reid, Sabine Schmitz, Chris Evans, Eddie Jordan og The Stig.

Schmitz ble kjent som «Dronningen av Nürburgring» og kjempet i det stille mot kreft i en årrekke. Top Gear-programledere i sorg.

Dødsfallet blir bekreftet av motorsportbanen Nürburgring på Twitter.

– Nürburgring har mistet sin mest kjente kvinnelige racerkjører, skriver de i meldingen.

Tyske Schmitz ble verdenskjent da hun deltok i flere episoder av den populære TV-serien Top Gear, som også ble svært populær i Norge. Hun deltok for første gang i programmet i 2004 og ble i 2015 en av fem programledere for showet, etter at Jeremy Clarskson, James May og Richard Hammond forlot programlederrollen.

Schmitz vokste ifølge The Mirror opp like i utkanten av motorsportbanen i Tyskland og man anslår at hun har kjørt over 20.000 runder rundt den ikoniske banen.

Sabine Schmitz kjempet i en årrekke mot kreft. Først i fjor fortalte hun om hvor alvorlig tilstanden var.

I fjor sommer avslørte hun at hun i all hemmelighet hadde kjempet mot kreft siden 2017.

– Siden slutten av 2017 har jeg kjempet mot en ekstremt vedvarende kreft som ikke har blitt eliminert med ressursene så langt. Det ble litt bedre, men nå har den kommet tilbake med full kraft, skrev hun i en melding til sine fans på sosiale medier i juni i fjor.

«Forferdelige nyheter om Sabine Schmitz. Hun var en varm person så full av liv», skriver Clarkson om dødsfallet på Twitter.