Biden: Cuomo bør gå av om anklagene mot ham blir bevist

President Joe Biden (i midten) sier New York-guvernør og partifelle Andrew Cuomo (til venstre) bør gå av, om anklagene mot ham viser seg å være sanne. Flere kvinner anklager ham for upassende oppførsel, og senator Chuck Schumer (til høyre) er en av flere profilerte demokrater som har bedt Cuomo gå av. Foto: Patrick Semansky / AP/ NTB Les mer Lukk

NTB

Joe Biden sier New York-guvernør Andrew Cuomo, som anklages for upassende oppførsel av flere kvinner, bør gå av om en granskning viser at anklagene er sanne.