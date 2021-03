Frankrikes statsminister lover å ta AstraZeneca-vaksinen om den tas i bruk igjen

NTB

Frankrikes statsminister Jean Castex lover å raskt ta AstraZeneca-vaksinen om den igjen blir tatt i bruk i landet. Formålet er å styrke folks tillit til den.

– Sett i lys av hva som har skjedd med AstraZeneca, tror jeg at det vil være lurt om jeg blir vaksinert veldig fort, så snart oppholdet i vaksineringen – slik jeg håper – blir stanset. Det vil vise folk at vaksine er veien ut av krisen vi står i, og at det er trygt å ta den, sa Castex i et intervju tirsdag.

En rekke land, blant dem Frankrike, Tyskland og Norge, har stanset vaksinering med AstraZeneca-vaksinen etter meldinger om blodpropp hos vaksinerte.

EUs legemiddelverk EMA er i gang med en granskning av hvorvidt det er en sammenheng mellom vaksineringen og blodproppe. Arbeidet skal være ferdig torsdag.