Studie: AstraZeneca-vaksinen beskytter ikke mot sørafrikansk virusvariant

NTB

AstraZenecas vaksine beskytter ikke mot den sørafrikanske virusmutasjonen, viser en ny studie. Alle deltakere i studien fikk imidlertid milde symptomer.

Sør-Afrika sluttet å bruke AstraZeneca-vaksinen 7. februar og opplyste da at den viste seg å ha liten effekt mot den aktuelle virusvarianten.

En studie fra landet viser nå at vaksinen ikke beskytter mot denne virusmutasjonen, skriver Dagens Nyheter.

Studien, som er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine, viser at personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, smittes i like stor utstrekning som dem som har fått virkningsløs placebo-vaksine.

Kun milde symptomer

Ingen av deltakerne i studien ble imidlertid alvorlig syke, men fikk milde symptomer.

Det gjør at professor Matti Sällberg ved Karolinska Institutet tror vaksinen fortsatt kan gjøre nytte.

– Forhåpentligvis beskytter vaksinen mot alvorlig sykdom og død. Det er ikke like viktig at en vaksine beskytter mot mild og moderat sykdom, som at den beskytter mot moderat sykdom, sykehusinnleggelse og død. Det er disse faktorene som fører til lidelse og press på sykehusene, sier Sällberg.

Flere studier

Sällberg sier videre at det pågår studier for å få kartlagt om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom som følge av den sørafrikanske varianten.

– Det er lettere for vaksiner å beskytte mot alvorlig sykdom enn det er mot smitte. Eksempler på det er de engelske og skotske studiene av vaksinene til AstraZeneca og Pfizer, som viser god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død allerede etter én dose. Man skal derfor ikke fortolke konsekvensene av denne nyheten, sier Sällberg.

Men om vaksinene ikke biter på varianter, som dermed får spre seg mer, kan det få alvorlige konsekvenser for samfunnet.

– Det kan innebære at vi, selv om vi kan beskytte mot alvorlig sykdom og død, ikke får en slutt på pandemien like raskt, sier Sällberg.