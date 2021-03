Israel har kjøpt coronavaksiner for 6,7 milliarder kroner

NTB

Israel, som nå har vaksinert over halve befolkningen, har betalt langt høyere pris for coronavaksiner enn mange europeiske land.

Ifølge nettavisen ynetnews har Israel kjøpt 15 millioner doser av Pfizer-Biontechs vaksine, men har betalt dyrt for dem.

Tirsdag opplyste det israelske helsedepartementet at det er kjøpt vaksine for nærmere 6,7 milliarder kroner, noe som tilsier at prisen per dose i gjennomsnitt har ligget på rundt 440 kroner. Dette er over tre ganger så mye som mange europeiske land har betalt per dose.

Belgias budsjettminister Eva De Bleeker tvitret før jul at landet hadde betalt drøyt 120 kroner per dose med Pfizer-Biontech-vaksine, mens Moderna-vaksinen kostet drøyt 150 kroner per dose.

Israel sikret seg raskt millioner av vaksinedoser og kunne derfor starte vaksinering alt 19. desember.

5,2 millioner israelere, av en befolkning på rundt 9 millioner, har fått minst én dose av Pfizer-Biontech-vaksinen. 4,3 millioner har også fått dose nummer to.