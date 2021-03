Tysklands regjering ber folk la være å dra utenlands

Passasjerer ved innsjekk på flyplassen i Hamburg for en av Eurowings' lavprisruter til Mallorca. Den spanske øya regnes ikke lenger som høyrisikoområde for koronasmitte av tyske helsemyndigheter, og tyskere har følgelig bestilt ferieturer i hopetall. Landets regjering ber folk la være å dra. Foto: Markus Scholz / DPA via AP / NTB

NTB

Den tyske regjeringen oppfordrer folk til å avstå fra å dra utenlands etter at tyskere i hopetall har bestilt ferieturer til Mallorca.

Årsaken til de mange bestillingene, er at øya ikke lenger blir klassifisert som høyrisikoområde for koronasmitte.

– Vi oppfordrer alle til å avstå fra alle reiser som ikke er absolutt nødvendige, sa regjeringens talsperson Steffen Seibert.

– Mangelen på et råd om å ikke reise er ikke det samme som en invitasjon til å reise, lød det fra talsperson Maria Adebahr for landets utenriksdepartementet.

Den føderale regjeringen fjernet Mallorca og noen andre spanske regioner, samt Portugal og Danmark, fra listen over områder der risikoen for å bli koronasmittet er høy. Samtidig ble rådene om å ikke reise dit, fjernet. Årsaken er at det i området er registrert færre enn 50 smitte per 100.000 personer den siste uka.

Det betyr at det er tillatt å reise dit uten å måtte gå i karantene eller la seg teste for covid-19 ved retur til Tyskland. Avgjørelsen gjorde at lavprisselskapet Eurowings satte opp 300 ekstraruter til Mallorca i påskeferien, som begynner om to uker.