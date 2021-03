Kina lover 300.000 vaksinedoser til FNs fredsbevarende styrker

NTB

Kina gir FNs fredsbevarende styrker 300.000 doser koronavaksine, opplyste landets FN-utsendelse mandag. India har allerede lovet 200.000 doser til soldatene.

FN-ambassadør Zhang Jun har bedt FNs generalsekretær António Guterres om at dosenes prioritet skal være de fredsbevarende oppdragene i Afrika, ifølge utsendelsen.

– Dette er et ytterligere steg for å la Kinas vaksiner bli et globalt gode og også en demonstrasjon av Kinas sterke og kontinuerlige støtte til FN og multilateralisme, heter det i en uttalelse.

Kinas utenriksminister sa i februar til Sikkerhetsrådet at Kina ville gi doser til de fredsbevarende styrkene, uten å spesifisere hvor mange. I det samme møtet sa hans indiske motpart at India ville gi 200.000 doser til 100.000 soldater. Ingen av landene har sagt hva slags vaksine de vil gi bort.

Den kinesiske utsendingen la til at Kina, landet der covid-19 først ble oppdaget, har gitt vaksinehjelp til 69 land og to internasjonale organisasjoner, i tillegg til å ha eksportert vaksinedoser til 28 land.