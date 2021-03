WHO advarer mot vaksine-panikk

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot vaksine-panikk etter at en rekke land, blant dem Norge, har stanset bruken av koronavaksine fra svensk-britiske AstraZeneca. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Stadig flere land stanser bruken av AstraZenecas koronavaksine, av frykt for at den kan føre til blodpropp. WHO advarer mot panikk og anbefaler fortsatt bruk.