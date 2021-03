FNs spesialutsending etterlyser stille diplomati i Syria

Det syriske folk er blant dette århundrets største ofre, sier FNs spesialutsending til landet, den norske diplomaten Geir O. Pedersen. Denne kvinnen ble såret i et flyangrep utenfor Aleppo i august 2012.

NTB

FNs spesialutsending til Syria, den norske diplomaten Geir O. Pedersen, mener «stille diplomati» må til for å få en slutt på den ti år lange krigen i Syria.

Pedersen vil ha USA, Russland, Iran, Tyrkia, EU og araberlandene på banen og viser til at borgerkrigen i Syria er en av de mest internasjonaliserte konflikter verden har opplevd på flere tiår.

Mandag, som var tiårsdagen for de første demonstrasjonene mot Syrias president Bashar al-Assad, orienterte Pedersen FNs sikkerhetsråd om sine forsøk på å få i stand en fredsløsning for landet.

Pedersen besøkte nylig Syria, Russland og Tyrkia og han har også hatt samtaler med andre som er involvert i krigen. Nå er det på tide at aktørene innleder et «stille diplomati», er hans oppfordring.

Må forsøke

– Når tiden er inne, må vi forsøke å få på plass nye måter å diskutere dette på, et nytt internasjonalt format for nødvendig diplomati og samarbeid, mener FNs spesialutsending.

På spørsmål fra journalister om hvilket «format» Pedersen ser for seg, sier han at det ennå ikke er bestemt, men understreker at alle aktører i krigen må med.

Russland, Iran, Tyrkia og USA er alle militært involvert i Syria og må derfor også være med på et nytt internasjonalt forsøk, sammen med araberstatene, EU og alle de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, sier Pedersen.

(Saken fortsetter under bildet)

Ti år med krig har lagt store deler av Syria i ruiner, og ni av ti syrere lever nå i fattigdom. Dette ett år gamle bildet er fra byen Idlib.

Mange forsøk

Siden 2011 har det vært mange fredskonferanser og samtaler på høyt nivå i forsøk på å få i stand en våpenhvile og en politisk overgang til nytt styre i Syria, men ingen har lyktes.

Pedersen er klar på at ingen av krigens aktører kan diktere utfallet, men håper at presidentskiftet i USA vil resultere i nye diplomatiske framstøt.

Tiårsdagen for demonstrasjonene som ble brutalt slått ned av regimet i Damaskus, omtaler Pedersen som et «dystert jubileum» og viser til at krigen i Syria nå har pågått lengre enn første og andre verdenskrig til sammen.

Århundrets største ofre

– Det syriske folk er blant dette århundrets største ofre, sier han og konstaterer at det vil ta generasjoner å gjenreise landet.

Krigen, kombinert med korrupsjon, vanstyre og internasjonale sanksjoner har kastet ni av ti syrere ut i fattigdom, påpeker Pedersen.

Det er likevel enkelte lyspunkter, som at frontene i krigen ikke har endret seg på over et år og det har vært «relativt rolig» siden en våpenhvile trådte i kraft nordvest i Syria.

Etter syrisk målestokk innebærer «relativt rolig» rett nok at det fortsatt er granat- og rakettangrep langs fronten, flyangrep fra det syriske flyvåpenet og utenlandske aktører, voldelig uro og angrep fra terroristgrupper, medgir Pedersen.