Tyskland, Frankrike og Italia stanser bruk av AstraZenecas coronavaksine

NTB

Stadig flere land stanser inntil videre bruken av AstraZenecas coronavaksine, av frykt for at den kan føre til blodpropp.

Mandag innstilte tyske helsemyndigheter bruken av vaksinen, som er utviklet ved Oxford-universitetet i Storbritannia.

Tyskland har mottatt 3 millioner doser av vaksinen, og 1,6 millioner doser er alt satt.

Ifølge helseminister Jens Spahn har det vært sju tilfeller av blodpropp blant dem som har fått vaksinen.

– Det skjer svært sjelden. Risikoen er svært lav, men om det virkelig er en forbindelse med vaksinen, så er det en disproporsjonal risiko, sier Spahn.

EMA avgjør

På bakgrunnen av meldinger om tilfeller av blodpropp hos vaksinerte også i andre land, tilrår Tysklands nasjonale vaksinetilsyn (PEI) derfor ytterligere gransking før det settes flere doser av vaksinen.

– Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) skal bestemme hvorvidt og hvordan informasjonen vil påvirke vaksinens autorisasjon, heter det i uttalelsen fra det tyske helsedepartementet.

EMA fastholdt mandag at risikoen ved vaksinen oppveier nytten og opplyste samtidig at tilsynets sikkerhetskomité (PRAC) skal holde et ekstraordinært møte tirsdag.

EMA skal deretter møtes torsdag og ventes å komme med en konklusjon etter dette møtet.

(Saken fortsetter under bildet)

Frankrike vil ikke sette flere sprøyter med coronavaksine fra AstraZeneca før Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) har kommet med en ny vurdering av risikoen for mulige bivirkninger, sier president Emmanuel Macron. Les mer Lukk

Fransk stans

Kort tid etter Tysklands beslutning kunngjorde også president Emmanuel Macron at Frankrike midlertidig stanser bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Macron sa ikke hvorfor, men opplyste at vaksinen tidligst vil bli tatt i bruk igjen når EMA kommer med en ny tilråding.

– Vi håper at vi kan ta den i bruk igjen raskt, dersom EMAs vurdering tillater det, sa Macron.

Føre-var-tiltak

Italia stanser også bruken av AstraZeneca-vaksinen, noe som ifølge landets helseminister Roberto Speranza skjer i samråd med blant andre Tyskland og Frankrike.

– Beslutningen som er tatt i de største europeiske landene, er utelukkende et føre-var-tiltak inntil EMAs neste møte, sier Speranza.

Fra før har også Danmark, Norge, Island, Irland, Nederland, Bulgaria, Thailand og Kongo satt vaksinen på vent.

Legemiddelverket begrunner sin beslutning med at tre vaksinerte som fikk blodpropp i Norge, hadde «et sjeldent sykdomsbilde» som ligner på det som er blitt rapportert i flere andre europeiske land.

(Saken fortsetter under bildet)

Storbritannia har satt 11 millioner doser av coronavaksinen utviklet ved Oxford-universitetet og produsert av svensk-britiske AstraZeneca, og statsminister Boris Johnson er ikke bekymret over mulige bivirkninger. Les mer Lukk

Ikke bekymret

Storbritannias statsminister Boris Johnson deler ikke bekymringen over vaksinens mulige bivirkninger og viser til at landet hittil har satt av over 11 millioner doser.

– Man tror at den er svært effektiv i å få ned ikke bare innleggelser, men også alvorlig sykdom og dødsfall, sa han mandag.

– Ingen beviser

AstraZeneca opplyser at det til nå er satt 17 millioner doser av vaksinen i Europa, og at det blant dem som har fått vaksinen har vært 37 tilfeller av blodpropp. Det er som forventet i en så stor gruppe mennesker, mener det svensk-britiske legemiddelselskapet.

– Det foreligger ingen beviser for økt risiko for blodpropp i noen aldersgruppe eller hos noe kjønn i noe land, ifølge AstraZeneca.

WHO-eksperter

EMA konkluderte med det samme 11. mars , og slo fast at «forekomsten av blodpropptilfeller blant vaksinerte ikke er høyere enn forekomsten i befolkningen for øvrig».

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener også at vaksinen fortsatt kan brukes med henvisning til de data som foreligger.

WHOs eksperter skal møtes tirsdag for å vurdere AstraZeneca-vaksinen, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.