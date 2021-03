To menn pågrepet for overfall på kongress-politimann som døde

NTB

To menn er pågrepet og siktet for å ha overfalt politibetjenten Brian Sicknick under opprøret i Washington 6. januar.

Sicknick fikk skader og døde dagen etter at Kongressen ble stormet, men myndighetene vet fortsatt ikke hva som forårsaket dødsfallet.

De to mennene på 39 og 32 år er siktet for å ha overfalt Sicknick med bjørnespray. Opplysningen om at Sicknick kan ha blitt angrepet med et kjemisk stoff, er relativt ny.

Etterforskerne trodde i begynnelsen at Sicknick fikk et slag i hodet med et brannslukningsapparat, ifølge nyhetsbyrået APs kilder. Men etter å ha samlet inn flere beviser, mener etterforskerne nå at et kjemisk stoff, muligens bjørnespray, kan ha bidratt til dødsfallet.