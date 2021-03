WHO har fått over 2 milliarder kroner fra private givere

WHO og Tedros Adhanom Ghebreyesus har mottatt over 2 milliarder kroner i private donasjoner.

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) har mottatt over 2 milliarder kroner i private donasjoner for å håndtere coronapandemien.