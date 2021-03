Øya St. Andrews i Bahamas selges

St. Andrews i Bahamas er en privat øy på nesten tre millioner kvadratmeter. Nå kan den bli din, men det koster.

St. Andrews er lagt ut for 19,5 millioner dollar. Det tilsvarer 164.873.085 millioner kroner. For å bli med på budrunden må man legge inn et depositum på 100.000 dollar, altså 845.000 norske kroner.

Til CNN forteller administrerende direktør og en av Concierge Auctions grunnleggere, Laura Brady, at de har mottatt flere henvendelser på auksjonen så langt.

Budrunden åpner 26 mars, og varer i fem dager.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Fiskeparadis

St. Andrews er en del av Ragged Islands, en øygruppe i Karibien som er formet som en halvmåne.

Luksusøya skal ha flere ferskvannsdammer, i tillegg til gode muligheter for både snorkling og seiling. På strendene vandrer rosa flamingoer, og utenfor strendene svømmer visstnok både kjempeabbor, barracudaer, tunfisk og kongemakrell.

For å komme seg til øya kan man fly til Duncan Town. Deretter er det kun en båttur på ti minutter som står mellom deg og ferieparadiset.

Selger til kjendiser

St. Andrews er den største private øya fra paradiset i Karibien som ligger ute til salg. Det er amerikanske Concierge Auctions som er ansvarlig for salget. Ifølge CNN har firmaet flere kjente navn på sine tidligere kjøperlister, som blant annet Cher og Michael Jordan.

Concierge Auctions skal også ha behandlet salget av en av de dyreste eiendommene som noen gang har blitt lagt ut på markedet i USA.