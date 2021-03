New York minnes 30.000 koronadøde

New Yorks ordfører Bill de Blasio talte under seremonien til minne om de mer enn 30.000 newyorkerne som har mistet livet som følge av koronapandemien. Foto: Kevin Hagen / AP / NTB

NTB

Pandemien har rammet New York hardest av alle byene i USA. Søndag mintes befolkningen og ordfører Bill de Blasio de mer enn 30.000 som har mistet livet.

– Flere newyorkere har mistet livet enn i andre verdenskrig, Vietnam-krigen, orkanen Sandy og 11. september til sammen. Alle familier er berørt på sitt vis, og for så mange familier er smerten fortsatt frisk i minnet, sa de Blasio under en seremoni etter et øyeblikks stillhet til minne om de døde.

Demokraten hyllet videre helsearbeidere som helter for å ha reddet andres liv, iblant på bekostning av seg selv, i seremonien som fant sted nøyaktig ett år etter det første koronadødsfallet i byen.

Den virtuelle seremonien begynte med en kort opptreden fra symfoniorkesteret New York Philharmonic foran tente lys på Brooklyn Bridge. Store bilder i svart og hvitt av newyorkere som har dødd som følge av pandemien, ble vist på broen av prosjektorer.

De Blasio fikk kritikk for å ikke ha agert raskt nok i fjor vår, da New York ble episenteret for pandemien i USA.