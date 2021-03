Israelsk helsepersonell til Ekvatorial-Guinea etter eksplosjonskatastrofe

Et satellittbilde skaffet til veie av Maxar Technologies viser episenteret for eksplosjonsulykken på en militærbase i Ekvatorial-Guinea forrige helg. Omkring 100 mennesker mistet livet i ulykken, som skjedde etter at en bråtebrann kom ut av kontroll. Foto: Maxar Technologies via AP / NTB

Les mer

Lukk