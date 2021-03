Ny anklage mot New Yorks guvernør

En ny anklage om seksuell trakassering er rettet mot New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Foto: Seth Wenig / pool via AP / NTB

NTB

En journalist fra Florida er den sjuende kvinnen som har stått fram og anklaget New Yorks guvernør Andrew Cuomo (63) for upassende oppførsel.

Den nyeste anklagen kommer samtidig som flere framstående demokrater krever at Cuomo går av, noe guvernøren selv avviser at han vil gjøre.

I et innlegg i New York magazine skildrer Jessica Bakeman flere ubehagelige situasjoner da hun jobbet som politisk journalist i New York.

Ville ydmyke

Ved én anledning i 2014 skal guvernøren, som nå er inne i sin tredje periode, ha holdt journalisten rundt livet. Han skal ha insistert på å bli fotografert på den årlige festen for pressekorpset og spøkt med at «jeg trodde vi var kjærester».

Bakeman, som da var 25, skriver at det hele var ydmykende. «Men det var selvsagt poenget», påpeker hun i innlegget.

– Jeg trodde aldri guvernøren ville ha sex med meg. Det handlet ikke om sex. Det handlet om makt. Han ville at jeg skulle vite at jeg var maktesløs. Han ville at jeg skulle vite at han kunne nedverdige meg når som helst med en upassende kommentar eller en arm rundt midjen min.

Avviser upassende oppførsel

Flere kvinner har den siste tiden beskyldt Cuomo for seksuell trakassering og upassende oppførsel. Cuomo har tidligere nektet for å ha befølt noen på en upassende måte og har til nyhetsbyrået AP sagt at han aldri mente å gjøre noen utilpass.

Den 63 år gamle guvernøren har ikke kommentert den nyeste anklagen, men fredag avviste han alle anklager.

– Som jeg har sagt tidligere, kvinner har rett til å komme fram og bli hørt. Jeg oppmuntrer det til det fulle. Men det er et spørsmål om sannheten, jeg gjorde ikke det jeg er anklaget for. Punktum, sa Cuomo på en pressekonferanse og ba om at granskningene av ham skal fullføres.