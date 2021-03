Minnemarkering for drept kvinne i London – tross koronarestriksjoner

NTB

Hundrevis trosset strenge koronarestriksjoner i London for å ære den 33 år gamle kvinnen som onsdag ble funnet død. En politimann er siktet for drap i saken.

Sarah Everard ble meldt savnet 3. mars. Hun var da på vei hjem til fots etter å ha besøkt en venn i en leilighet sør i London. Saken har vakt stor oppsikt, og britisk politi har uttrykt sjokk og sinne over at en av deres egne er pågrepet for drapet.

Saken har også satt fart på den nasjonale debatten om vold mot kvinner. Mange kvinner har i sosiale medier delt egne erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på tur.

Initiativtakerne til en markering lørdag under parolen «Reclaim the Streets» måtte imidlertid legge vekk planene, etter at en dommer ikke ville gi dem unntak fra strenge smittevernregler.

Organisatorene oppfordret da heller folk til å gi penger til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter, og ba folk om å tenne lys utenfor døren framfor å delta på store arrangementer.

La ned blomster



Mange møtte opp i Clapham-området likevel, nær stedet der Everard sist ble sett før hun forsvant og senere ble funnet død. Blant dem som var innom var hertuginne Kate, prins Williams kone. Mange la ned blomster.

Utover kvelden oppsto det imidlertid en konfrontasjon mellom de frammøtte og politiet, som forsøkte å få folkemengden til å forlate stedet.

– Samlingen på Clapham Common er utrygg. Hundrevis er samlet tett sammen i et brudd på reglene, noe som utgjør en helsefare. Vi oppfordrer folk til å dra hjem og takker de som forlater stedet, opplyser politiet i Lambeth på Twitter.

Statsminister Boris Johnson sa at han lørdag planla å tenne lys til minne om Everard sammen med sin forlovede Carrie Symond.

Varetektsfengslet



Den danskfødte TV-personligheten Sandi Toksvig var blant dem som deltok på en minneseremoni som ble holdt på nett.

– Det er behov for et kulturskifte når det gjelder både synet på kvinner og hvordan de behandles – både i offentligheten og privat, sa hun.

– Jeg er fylt med både dyp sorg og raseri, og jeg vet mange deler dette raseriet, noe som er fullt ut forståelig, sa Toksvig, som føyde til at sinnet burde innrettes til å drive fram gode formål.

Den 48 år gamle politimannen som er siktet i saken, er varetektsfengslet og skal møte i retten på nytt tirsdag.

Liket av Everard ble funnet gjemt i et skogområde i Kent sørøst for London onsdag.