Popstjerne (39) kreftsyk: Nå tar hun farvel med fansen

– Jeg har nok feiret min siste jul.

Det forteller Sarah Harding fra jentegruppa «Girls Aloud» i sin nye bok «Hear Me Out».

Før jul fikk hun dødsdommen.

«I desember fortalte legen meg at kommende jul nok ville bli min siste. Jeg er på et stadium nå hvor jeg ikke vet hvor mange måneder jeg har igjen», skriver 39-åringen i boken, ifølge The Independent.

Sanger, modell og skuespillerinne

Sarah Nicole Harding er en engelsk sanger, modell og skuespillerinne. Hun ble kjent i slutten av 2002 da hun gikk på audition for ITV-realityserien Popstars: «The Rivals». Senere ble hun medlem av jentegruppa «Girls Aloud».

Etter at hun fikk påvist kreft har hun gjennomgått flere tøffe behandlinger, og blant annet fjernet begge brystene.

Etter at kreften spredte seg videre til ryggraden og videre til hjernen, er alt håp ute. Hun har avvist ytterligere behandling som vil medføre at hun mister håret.

– Jeg kjemper så hardt jeg kan og vil være positiv

I august i fjor delte Girls Aloud-stjernen en selfie fra sykehuset på sosiale medier hvor hun fortalte at kreften hadde spredt seg.

– Hei alle sammen. Jeg håper dere alle er trygge i disse usikre tidene. Jeg føler at det er riktig tid å dele det som har skjedd. Det er ingen enkel måte å si dette på. Tidligere i år fikk jeg diagnosen brystkreft, og for et par uker siden fikk jeg den ødeleggende nyheten om at kreften har gått videre til andre deler av kroppen min. Jeg gjennomgår for øyeblikket cellegiftbehandling, og jeg kjemper så hardt jeg kan, og gjør mitt aller beste for å være positiv, skrev Sarah Nicole Harding på Instagram.

– Jeg prøver å leve og ha det godt i den tid jeg har igjen



Nå håper hun å leve lenge nok og være frisk nok til å kunne ta ordentlig avskjed med alle de hun er glad i og bryr seg om.

«Jeg vil ikke føle at jeg skal bruke min siste tid på å gjemme meg vekk. Jeg prøver å leve og ha det godt i den tiden jeg har igjen. Jeg vil veldig gjerne se alle mine venner en siste gang, og kunne si takk og farvel,» forteller hun i boken, skriver flere britiske medier.

