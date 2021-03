Sykehus i Jordan gikk tom for oksygen – seks døde

NTB

Seks personer døde lørdag på et offentlig sykehus i Jordan på grunn av mangel på oksygenforsyninger, sier landets helseminister Nathir Obeidat.

Obeidat leverte samtidig inn avskjedssøknad. Landets statsminister Bisher Khasawneh har beordret etterforskning av forsyningsproblemet som har rammet Salt Public Hospital, melder nyhetsbyrået Petra.

– Jeg har det moralske ansvaret for det som har skjedd, sier Obeidat, som forteller at sykehusets intensivavdeling var tom for oksygen i en time lørdag morgen.

– Som en følge av dette avbruddet, døde seks personer. En etterforskning er satt i gang, sier helseministeren. De seks var to kvinnelige og fire mannlige covid-19-pasienter som lå i respirator, melder medier i Jordan.