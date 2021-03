Minst to drept i nye protester i Myanmar

NTB

Minst to personer ble drept da politiet skjøt mot demonstranter i Myanmar, melder lokale medier.

De to ble drept av politiet i Tharketa-distriktet i Myanmars økonomiske hovedstad Yangon, ifølge Reuters.

Kanalen DVB News melder at politiet skjøt mot en folkemengde som hadde samlet seg utenfor en politistasjon for å kreve at folk ble løslatt.

Meldinger i sosiale medier oppfordret folk til å delta i protesten mot juntaen og for å markere dagen da Phone Maw i 1988 ble skutt og drept av sikkerhetsstyrker på det tekniske universitetet i byen.

Flere tusen brøt portforbudet i flere byer i Myanmar fredag kveld for å ta del i minnemarkeringen og nye protester, melder nyhetsbyrået DPA.

Drapet i 1988 utløste en storstilt protest mot militærstyret, og om lag 3.000 mennesker ble drept da hæren slo ned på demokratibevegelsen. Det var som del av denne bevegelsen at Aung San Suu Kyi steg fram som en demokratiforkjemper.

Den 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer.