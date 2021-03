Høyrisikoprosjektet i «helvetesporten» kan redde klimaet

Den neste store energikilden kan ligge i det vulkanske området av Afrikas Great Rift Valley. Nå håper selskapet at dette kan bli det store grønne alternativet.

Langs de svingete grusveiene i Kenyas villmark ligger «helvetesporten». Dampen fra jordas indre står flere meter ut av den gigantiske riften i landskapet, men langt mer imponerende er den dampen du ikke kan se. Den går i metervis med rør og turbiner som stikker opp fra det enorme gjuvet, og skaper grønn energi som ikke vil gå tom på flere millioner år.

Danker ut solenergi

I enden av rørene ligger Olkaria Geothermal Project, som snart skal gå online med sitt nye utvidede prosjekt. Hvis det nye prosjektet lykkes vil selskapet kunne stå for 27 prosent av Kenyas energi, skriver tidsskriftet ESI Africa. Kenya baserer seg allerede i stor grad på geotermisk energi fra slike kraftverk, og Olkaria sikter etter å bli verdens største, skriver BBC.

Geotermisk energi er verdens nest største energikilde, kun slått av solenergi. Verden er likevel svært bakpå når det gjelder bruken av kilden, til tross for at den anses som fordelaktig sammenlignet med solenergi. I motsetning til solen er ikke geotermisk energi påvirket av verken vær eller nattetimene. Jordas indre produserer og slipper ut varme uvilkårlig av tilstanden på jorden eller i atmosfæren.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet viser dampen som stiger ut fra et av kraftverkene som tilhører Olkaria Geothermal Project ut i Kenya. Les mer Lukk

«Helvetesporten»

I jakten på geotermisk energi er nettopp «helvetesporten» det perfekte stedet. Gjuvet ligger der hvor to jordplater møtes, og om lag 3000 kilometer under sprekken er Jordas indre, som når temperaturer høyere enn Solens overflate. Den intense varmen stiger opp fra Jordas indre, via mantelen og jordskorpen, og ut i fri luft.

Ifølge geofysiker Anna Mwangi vil denne prosesen pågå i flere millioner år, før området til slutt vil ligge under havets overflate. Innen den tid mener Mwangi og andre eksperter at vi burde bruke den grønne energien for alt den er verdt. Forsker Juliet Newson ved Iceland School of Energy ved Reykjavik universitet stiller seg bak de kenyanske ekspertene.

– Denne energien som kommer fra Jordas indre er i prinsippet ubegrenset. Det enkleste er å finne områder hvor man kan komme tettest mulig på kilden, og i så måte er Rift Valley i Kenya perfekt. Andre steder i verden vil du måtte borre flerfoldige kilometer for å finne samme varme som er lett tilgjengelig i der, sier Newson til BBC.

– Vi trenger investorer med is i magen

Men for å finne de ideelle områdene langs gjuvet må man treffe riktig. Mwangi og ekspertene kartlegger daglig om lag 50 kilometer av landområdet etter de perfekte kildene. De henter ut stein, tester vannet og måler temperaturen av bakken i området. Slik sikter de seg inn på steder som kan være ideelle for boring, og når en sterk kandidat er lokalisert begynner bore-prosjektet. Et slikt prosjekt koster tilsvarende 50 millioner norske kroner, og bommer man går pengene i vasken.

– Vi trenger investorer som har is i magen. Man satser høyt, og bommer man så synker hele prosjektet, sier Mwangi. Treffer man riktig, kan det imidlertid ligge flere tiår med energi i et lite prosjekt.

Flere land har tatt i bruk geotermisk energi, deriblant USA, Filippinene, Tyrkia og New Zealand. Kenya begynte sin jakt på energikilden på 50-tallet, og for øyeblikket finnes det 125 aktive prosjekter langs «helvetesporten». Håpet er at å utvide det grønne prosjektet vil kunne skape arbeidsplasser for kenyanere og bli landets desidert største og mest stabile energikilde.