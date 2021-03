Hviterusslands bidrag til Eurovision Song Contest trues med diskvalifisering etter diktator-hyllest og hån av demonstranter

I 2019 representerte Zena fra Hviterussland i Eurovision Song Contest i 2019 i Tel Aviv. I år er det gruppa «GalasyZMesta» som står for Hviterussland sitt bidrag med sangen «Ya Nauchu Tebya». Det har skapt voldsomme protester og trussel om utestengelse av EBU. REUTERS / Ronen Zvulun

Hviterusslands vinnerkandidat til årets Eurovision Song Contest i Nederland provoserer. Nå går musikkfestivalen trolig av stabelen uten det kontroversielle innslaget.

– Låten kan sette spørsmålstegn ved konkurransens upolitiske egenart. I melodiens nåværende form kan den ikke konkurrere, heter det i en pressemelding fra EBU.

Teksten i det hviterussiske bidraget «Ya Nauchu Tebya» fremført av den regjeringsvennlige gruppa «GalasyZMesta», er blitt nøye gransket av The european broadcasting union.

Nå har Hviterussland fått valget mellom å endre teksten, eller å bli utestengt fra den populære musikkfestivalen som følges av millioner av TV-seere og på nett.

– Det er et hån mot folket i Hviterussland

Artisten Angelica Agurbash, som representerte landet i 2005, er ikke nådig i sin kritikk.

– Det er et hån mot folket i Hviterussland og alt som skjer i landet, sier Agurbash til Reuters.

I teksten blir demonstrantene, som har satt sine liv på spill i protestene mot diktatoren Aleksandr Lukasjenko, hånet og latterliggjort.

Det til tross for at titusenvis av hviterussere er arrestert og torturert etter brutale pågripelser. Bilder og videoer fra gatene i Minsk og andre byer i Hviterussland har dokumentert overgrepene mot de fredelige demonstrantene.

– Første gang et autoritært regime forsøker å bruke Eurovision

At landets offisielle Eurovision-bidrag gjør narr av demonstrantene har vakt internasjonal oppsikt og fordømmelse fra flere hold.

Eurovision-ekspert Anders Tangen mener Hviterusslands kandidat er trist.

– Det er egentlig første gang at et autoritært regime forsøker å bruke Eurovision til å undertrykke en opposisjon. Det viser vel ganske mye desperasjon og det er ganske patetisk syns jeg, av en president i et stort land som Hviterussland er, sier Tangen til NRK.

Tix konkurrerer for Norge



Eurovision Song Contest 2021 blir den 65. utgaven. Konkurransen finner sted i Rotterdam i Nederland, og består av tre sendinger: En semifinale tirsdag 18. mai, en semifinale torsdag 20. mai og selve finalen lørdag 22. mai.

Rotterdam skulle i utgangspunktet ha arrangert Eurovision Song Contest 2020, men EBU ble tvunget til å avlyse konkurransen på grunn av coronaviruspandemien i Europa.

Vinneren av den norske Melodi Grand Prix var artisten TIX med sangen «Fallen Angel».