Får Tanzanias president corona-behandling i Kenya?

Jan Speed - Bistandsaktuelt Gunnar Zachrisen - Bistandsaktuelt Kizito Makoye - Bistandsaktuelt

Tanzanias president John Maguful, som er kjent for å stole på Gud og avvise tiltak mot covid-19, kjemper nå for livet på et sykehus i Kenya. Slik lyder ryktene som nå svirrer på sosiale medier etter at en kenyansk avis og flere nettsider meldte at presidenten var innlagt.

TANZANIA/OSLO: Bistandsaktuelts korrespondent i landet har vært i kontakt med regjeringens pressetalsmenn som hverken vil bekrefte eller avkrefte meldingene.

61-årige Magufuli skal ha blitt fløyet til Kenya mandag kveld og får legebehandling, ifølge Reutersog andre medier. Kenyas største avis, Daily Nation, viser til anonyme diplomatiske og politiske kilder, og hevder at statslederen er innlagt på et sykehus i Nairobi der han får oksygentilførsel.

Daily Nation nevner ikke statslederens navn, men omtaler den innlagte pasienten som «lederen for et afrikansk land som ikke har vært sett i offentlighet på nærmere to uker».

Det er satt i verk strenge sikkerhetstiltak rundt sykehuset, ifølge avisen.

Twitter og andre sosiale medier har vært fulle av rykter og spekulasjoner rundt den tanzanianske presidenten de siste dagene. Ryktene fikk ytteligere fart etter denne forsiden på den vanligvis velinformerte kenyanske avisen Daily Nation. (Skjermdump fra Twitter.) Les mer Lukk

Opposisjonsleder krever en forklaring

Tanzanias opposisjonsleder Tundu Lissu, som gjennom årene har vært utsatt for et attentat, trakassering og trusler i hjemlandet og nå lever i eksil i Belgia, har på sin side krevd at regjeringen kommer med en forklaring.

Regjeringen i Tanzania har hittil ikke kommentert påstandene om at presidenten behandles for alvorlige pusteproblemer som følge av covid-19. For fjorten dager siden stilte ikke Magufuli opp på en offentlig tilstelning der han skulle ha vært, og han er ikke blitt sett i det offentlige siden 27. februar.

Magufuli, som er en dedikert katolikk og trofast kirkegjenger, var heller ikke i kirken sist søndag, slik han pleier.

Sauti Kubwa, et nettsted drevet av en kjent tanzaniansk gravejournalist i Finland påstår at presidenten fikk råd fra sin private lege om å holde seg unna alle offentlige steder av medisinske grunner.

Nettstedet mener at flere av Magufulis nære medarbeidere er eller har vært corona-smittet. Det gjelder både hans tidligere stabssjef John Kijazi, som døde nylig, og en livvakt. Sauti Kubwa viser til anonyme kilder som hevder at presidenten har slitt med hjerteproblemer som er gjort verre av covid-19.

Landets visepresident skal ha ledet det ukentlige regjeringsmøtet tirsdag ettermiddag.

Uten hjelp til vanlig folk

Tanzania er ett av få land i Afrika som har unnlatt å lytte til vitenskapelige råd fra Verdens helseorganisasjon. Magufuli har flere ganger avvist kjente smittevernråd og råd til syke. Folk som er blitt smittet av covid-19 fikk i stedet råd fra presidenten om å inhalere vanndamp med en urteblanding og be til Gud.

Magufuli har kalt covid-19 for «djevelen», men har samtidig ment at vaksinene var «farlige». Landet har knapt gjort noen forberedelser det siste året for å møte pandemien. Samtidig går ryktene blant folk flest om at smitten øker og at sykehus begynner å få kapasitetsproblemer.

Nicholas Cheeseman, professor i historie ved Universitetet i Birmingham, og forfatter av boken «How to Rig an Election» har tweetet: Tanzanias president Magufuli skal være alvorlig syk. Jeg hørte fra to ulike kilder for flere dager siden at han har covid, men ville unngå sykehus gitt at han mener det ikke er så ille.»

Den vanligvis velorienterte kommentatoren og skribenten Charles Onyango-Obbo påpeker på side at det nå verserer ulike rykter om presidentens sykdom. Et av ryktene går ut på at regjeringen planlegger en pressemelding der det heter at presidenten skal ha hatt et mildt slag. Et annet er at presidenten skal sendes videre til Tyskland eller India for behandling. Samme kommentator påpeker også det paradoksale i at en president som selv har nektet befolkningen adekvat forebygging og behandling til fordel for eucalyptus-damp og religiøs bønn, selv reiser til et sykehus i Nairobi.

Svarer ikke

Regjeringens talsperson Hassan Abbas og presidentens talsperson Gerson Msigwa har ikke besvart Bistandsaktuelts spørsmål om hvor presidenten befinner seg og hans helsetilstand. Helsemyndighetene har heller ikke svart på henvendelser.

Landets finansminister Philip Mpango, er tidligere blitt sendt til Nairobi for covid-behandling. Mpango var tydelig syk og uvel, men uten munnbind, da han få dager før holdt en pressekonferanse.

Visepresidenten for det delvis selvstyrte Zanzibar, Seif Sharif Hamad, døde trolig av covid-19 17. februar i år.

I begravelsen to dager senere sa Magufuli:

– Da denne sykdommen kom i fjor, vant vi fordi vi satte Gud først og iverksatte andre tiltak. Jeg er sikker på at vi vinner igjen om vi gjør det det samme en gang til, sa Magufuli, som oppfordret til tre dager med bønn for å slå tilbake åndedrettssykdommer.

Etter de siste dagers rykter har flere tanzanianere bemerket på sosiale medier at presidenten måtte søke helsehjelp i et naboland fordi det lokale helsesystemet tydeligvis ikke duger.



Tanzanias informasjonsminister Innocent Bashungwa har på sin side advart publikum mot å spre uverifiserte rapporter. Han skrev på twitter:

“When you use rumours as official news you’re violating the law and you will be responsible for spreading falsehood”.

Som eneste land i Afrika har Tanzania ikke rapportert om smittetilfeller til Verdens helseorganisasjon siden i april i fjor. Inntil da var 509 mennesker smittet. Landet stanset testing for covid-19 på samme tidspunkt.

For noen uker siden advarte Magufuli mot bruk av utenlandske munnbind, og sa at folk bør bare bruke de som var produsert lokalt.

WHO-appell

I slutten av februar måtte sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) og lederen for WHO i Afrika be Magufuli om a ta coronapandemien på alvor og sette i verk robuste tiltak for å bekjempe viruset. Det var da stadig sterkere tegn på at covid-19 var på frammarsj i landet. Blant annet var det stadig flere sykehusinnleggelser av folk med pusteproblemer, og flere dødsfall.

Matshidiso Moeti, regionaldirektør for Verdens helseorganisasjon i Afrika ba Tanzania intensivere arbeidet mot covid-19.

«Vaksiner virker - og jeg oppfordrer regjeringen om å forberede en covid-vaksinasjonskampanje. WHO står klar til å hjelpe regjeringen og befolkningen i Tanzania», skrev hun på twitter.

Tidligere i år sendte katolske biskoper ut et hyrdebrev der de advarte om at det var tegn på en ny smittebølge og ba folk ta forholdsregler.

Den tanzanianske tegneren Gado, bosatt i Nairobi, har ved flere anledninger omtalt president Magufulis alternative tilnærming til pandemien. Her er det Magufulis kritikk av vestlig-produserte munnbind som kommenteres. Les mer Lukk

Siste fredag: Tanzanias statsminister avviste fredag de mange ryktene og medierapportene om president John Magufuli som falske nyheter. Statsministeren ba befolkningen om å forholde seg rolige fordi Magufuli var trygg og i stand til å skjøtte sitt arbeid, ifølge landets statlige kringkasting Tanzania Broadcasting Corporation.

Presidenten har imidlertid fortsatt ikke ha vist seg offentlig. Det ble ikke gitt noen forklaring på hvorfor det var statsministeren - og ikke presidenten selv - som kom med uttalelsen.

(Denne artikkelen ble først publisert på Bistandsaktuelt.no).