Vikingkongen Harald Blåtann inspirerte teknologiutviklere

NTB

En av verdens mest kjente teknologier, Bluetooth, har navnet sitt fra en viking med en dårlig tann. To nerder fikk ideen til navnet en sen natt på byen.

Blåtannteknologien, på engelsk kalt Bluetooth, er hverdagslig og kjent for de fleste. Det er den kabelfrie forbindelsen mellom elektroniske enheter som mobiltelefoner, PC-er, skrivere eller musikkanlegg.

Men det som kanskje ikke er like kjent er at teknologien er oppkalt etter den danske vikingkongen Harald Blåtann.

Strategimøte i Toronto

De store teknologifirmaene Intel, Ericsson, Nokia og Toshiba jobbet på 90-tallet sammen for å lage en felles standard for trådløs overføring mellom datamaskiner og mobiltelefoner.

Den svenske ingeniøren Sven Mattisson ved Ericsson og amerikaneren Jim Kardach fra Intel var i gruppen som jobbet sammen. En gang i 1997, altså lenge før nettmøtenes tid, reiste Mattisson helt til Canada fra Sverige for et én times strategimøte i Toronto.

Kardach, Mattisson og andre fra gruppen presenterte ideene sine om en trådløs teknologi på seminaret. Men prosjektet møtte ingen jubelrop.

-Jim og jeg forsto at folk ikke satte pris på det vi la fram, minnes Mattisson, som nå er blitt 65 og er på tampen av sin karriere hos Ericsson.

– Vi fikk en lunken mottakelse på vårt kanskje noe uklare prosjekt, og det var på dette tidspunktet jeg innså at vi trengte et kodenavn for prosjektet som alle kunne bruke, forteller Kardach på sin nettside.

En lang natt på byen

Etter møtet trengte de to å drukne sine sorger og gikk på byen. På en bar i Toronto sentrum begynte de å snakke historie, en av Kardachs store lidenskaper.

– Vi tok noen øl, og siden Jim var interessert i historier om vikinger, ble det nattens store samtaletema, minnes Mattisson. De kom inn på den viktige historiske skikkelsen i Skandinavia i det 10. århundre, kongen av Danmark. Han hadde kallenavnet Blåtann, som trolig refererte til en død tann, eller som andre vil ha det til – at blåfargen skyldtes kongens sans for blåbær.

Uansett – vikingen og kongen av Danmark, Harald Blåtann, sønn av Gorm den gamle, var kjent for å være en dyktig kommunikator. Under hans regjeringstid vendte Danmark ryggen til hedensk tro og norrøne guder og konverterte gradvis til kristendom.

Men han er kanskje mest kjent for å ha forent deler av Norge og Danmark.

En god parallell

En konge som forente skandinaviske rivaler? De to mennene som ønsket å forene PC- og mobilindustrien med en trådløs kobling, likte parallellen.

Bluetooth-teknologien ble endelig lansert i mai 1998, og den første forbrukerenheten utstyrt med teknologien kom på markedet i 1999.

Navnet, som opprinnelig var ment å være et midlertidig arbeidsnavn, ble permanent.

Teknologiens logo består den dag i dag av Harald Blåtanns initialer i runer, H og B.