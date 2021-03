Texas fjerner alle koronarestriksjoner

Bargjester i Houston i Texas tar seg en øl etter at delstatens koronarestriksjoner utløp onsdag. Foto: David J. Phillip / AP / NTB

NTB

Texas fjernet onsdag munnbindpåbudet og kapasitetsgrensen for restauranter og butikker, trass i advarsler om at gjenåpningen vil føre til smitteøkning.

USAs nest største delstat ble den femte til å fjerne påbudet om bruk av munnbind, et tegn på optimisme i ett av landene som er hardest rammet av koronapandemien.

– Det er på tide å åpne Texas 100 prosent, sa guvernør Greg Abbott da han kunngjorde oppmykningen forrige uke.

Delstatens baseballag kan bli det første profesjonelle laget i USA som igjen åpner for publikum. Texas Rangers kunngjorde onsdag planene om å fylle stadion, som har en kapasitet på 40.300 tilskuere, i to kamper i slutten av mars og i sesongåpningen 5. april.

Mer enn 529.000 amerikanere har dødd som følge av covid-19, over 46.000 av dem i Texas. Etter et markant fall smittetallet etter toppen 11. januar, har det daglige smittetallet på landsbasis jevnet seg ut siden slutten av februar og ligger nå på om lag 60.000 nye smittede per dag.