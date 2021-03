Kina: Katten forsvant – dukket opp på kjøttmarked 1500 kilometer unna

Katte-tyverier har rystet Kina. Dyreaktivister fant savnede katter under grusomme forhold, fortsatt med halsbåndet ved kinesisk kjøttmarked.

En fortvilet katteeier i Shanghai innså at katten deres var søkk borte. Eieren hadde utstyrt katten med en GPS-chip og den viste seg at katten var ved et kjøttmarked i byen Jiangmen i Guangdong-provinsen helt sør i Kina – over 1500 kilometer fra Shanghai.

Lokale dyreaktivister undersøkte markedet, som kun hadde lisens for å selge levende fjærkre, og fant i en av bodene i overkant av 300 katter og hunder, som levde under grusomme forhold.

Grusomt syn

The Beijing News, gjengitt av South China Morning Post forteller dyreaktivitstene Liu Ling og Chen Yu om synet som møtte dem der.

De forteller om en voldsom stank i hele butikkboden. De fant også verktøy som vanligvis brukes til å slakte dyr. Enkelte av kattene hadde fortsatt på seg halsbånd. Dyreaktivistene er sikre på at katter har blitt stjålet fra hele landet for å bli solgt til disse kjøttmarkedene.

Dagen etter raidet lokalt politi og mattilsyn kjøttmarkedet. Butikkeieren var ikke til stede under raidet, men politi og dyrevernorganisasjoner samarbeider om å omplassere kattene. Politiet i Jiangmen sier til Beijing News at de enda ikke kan slå fast at dyrene kom til å bli slaktet og solgt som dyrekjøtt.

Forbud mot salg av hunde- og kattekjøtt

Etter at coronaviruset spredde seg med utgangspunkt i et våtmarked i Wuhan i Kina, har det blitt økt fokus på landets kjøttforbruk av både ville dyr og tradisjonelle kjæledyr som hunder og katter.

I mai i fjor innførte Landbruksdepartementet i Kina forbud mot omsetning av hunde– og kattekjøtt. Forbudet kommer i form av en oppdatert forskrift med liste over hvilke dyrearter det er tillatt å omsette for konsum. Hund er ikke inkludert på listen, og dermed forbudt å selge til og fra slakterier, restauranter og matmarkeder.

– Hovedproblemet med hundekjøtt er ikke dyrearten, men at denne produksjonen er forbundet med ekstrem voldsutøvelse mot hundene. De har blitt oppbevart i trange bur, og avlivet på forferdelige måter, sa Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen da forbudet ble kjent.

Dyreaktivister sier de fleste hundene og kattene som dukker opp på markedene er enten kjæledyr som blir stjålet, eller løshunder og katter som blir bedøvet og bragt til kjøttmarkedene.

