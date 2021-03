Spiondømte britisk-australske Kylie Moore-Gilbert snakker ut

Tortur, isolasjon og «boksen»:

I to år ble den britisk-australske akademikeren holdt fengslet og torturert i Teheran. Hun hevder at mistanken om spionasje kun var et skalkeskjul.

Moore-Gilbert, som er søskenbarnet til Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, underviste i islamstudier ved Melbourne University og befant seg på flyplassen i Teheran da hun i 2018 ble arrestert, mistenkt for spionasje. I 2019 ble hun funnet skyldig og dømt til ti års fengsel av en iransk domstol. Da hadde hun sittet fengslet uten kontakt med omverdenen i ett år, og det skulle gå ytterligere ett år før hun ble løslatt.

Torturredskapet «Boksen»

Store deler av tiden måtte hun tilbringe i det hun omtaler som en to meter i diameter stor boks.

– Rommet var designet med ett formål, å knekke deg. Det var psykisk tortur. I løpet av den første tiden var det så ille at jeg var usikker på om jeg kom til å overleve ett døgn til, forteller Moore-Gilbert til CNN.

Da hun fikk slippe ut av boksen ble den psykiske torturen erstattet fysisk tortur. På et tidspunkt ble Moore-Gilbert banket opp av vaktene og injisert med beroligende middel, for så å bli banket opp ytterligere. Hun mener likevel at hun ble behandlet bedre enn andre fanger, og at hun kun var en brikke i et større diplomatisk spill.

– De var opptatt av helsesituasjonen min og at jeg ble holdt i live. Samtidig arbeidet australske myndigheter for å få meg løslatt, og jeg er ikke overbevist om at «stille diplomati» var riktig valg i mitt tilfelle, sier Moore-Gilbert.

Nyheten om at Moore-Gilbert hadde forsvunnet fra den iranske flyplassen skapte storm i Australia. Hun hadde allerede rukket å bli en kjent og kjær akademiker i landet. Her deltok hun på en TV-sendingen i 2017.

Mener myndighetene ga etter

Det var i november i fjor at akademikeren ble løslatt i bytte mot to iranere som satt fengslet i Thailand. Moore-Gilbert kritiserer australske myndigheter for å ha valgt såkalt «stille diplomati», og for å gi etter for iranske myndigheter.

Stille diplomati, også kjent som «myk makt», er når myndigheter eller organisasjoner inngår avtaler i dialog og forhandlinger. Moore-Gilbert mener Australia ga etter da de godtok å løslate to iranske fengselsinnsatte i bytte mot hennes løslatelse. Hun påpeker samtidig overfor CNN at hun er takknemlig for at Australia kjempet for å få henne løslatt.

Hevder spiondommen var et skalkeskjul

Akademikeren har standhaftig stått ved at hun ikke har operert som spion, slik hun er dømt for. Ifølge henne selv kunne den iranske revolusjonsgarden aldri stadfeste hvem de mente hun var spion for, og mistenkte Australia, Storbritannia og USA. Hun hevder videre at de var mer opptatt av å rekruttere henne som spion enn å avhøre henne om den påståtte spionasjen. Hun mener de ønsket å bruke henne til å spionere på andre land i Midtøsten, Europa og USA.

Moore-Gilbert er nå tilbake i Australia og takker sine støttespillere for å aldri ha gitt opp kampen. Hun ble fraktet til Australia i et fly tilhørende iranske myndigheter og ble satt i karantene ved ankomst.

Dette bildet er tatt ved flyplassen i Teheran og viser Moore-Gilbert dagen hun ble løslatt, 25. november 2020.

– Jeg forlater Iran som en venn

De tre mennene Moore-Gilbert ble løslatt i bytte mot var involvert i et bombeangrep i Bangkok i 2012 som kostet fem personer livet. De fikk en varm velkomst da de ankom Iran i november i fjor, skriver The Guardian. Moore-Gilbert forlot Iran med blandede følelser, og klandrer ikke befolkningen for hva hun gjennomgikk.

– Jeg har all respekt og kjærlighet overfor Iran og landets tapre og generøse mennesker. Jeg kom til Iran som en venn med vennlige intensjoner, og jeg sitter igjen med de samme følelsene når jeg nå forlater Iran, sa Moore-Gilbert til The Guardian.