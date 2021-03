Frederiksen varsler nyheter om dansk gjenåpning

NTB

Danmarks statsminister varsler at det onsdag vil komme nyheter om den langsiktige planen for å gjenåpne landet.

De siste ukene har Mette Frederiksen hatt møter med de politiske partiene på Folketinget for å få deres syn på hvordan gjenåpningen av samfunnet bør se ut.

– Smittetallene ser fortsatt positive ut, og jeg gleder meg over at det nå er rom for å åpne litt mer. Særlig for barn og unge, skriver statsministeren på Instagram.

– Jeg fortsetter å snakke med de siste partilederne i dag om en langsiktig gjenåpningsplan. Målet er å åpne Danmark så raskt som det er smittevernmessig forsvarlig. Mer om det senere i dag, fortsetter hun.

Etter planen er det De Konservative, Enhedslisten og Nye Borgerlige som skal møte på statsministerens kontor onsdag. Samtalene startet 1. mars, etter at helsedepartementet en drøy uke tidligere varslet at det ville bli forhandlinger om en langsiktig plan.

Forhandlingene støtter seg på vurderingene til en ekspertgruppe. De peker ut gjenåpning av de laveste klassetrinnene først, fulgt av små butikker. Deretter kommer eldre skoleklasser og ungdomstrinnene, mens barer og serveringssteder følger til sist i gjenåpningskøen.