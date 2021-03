Piers Morgan langer ut mot kritikerne etter oppsigelsen

De britiske TV-verten har vært i hardt vær etter sin ramsalte kritikk mot hertuginnen av Sussex, Meghan Markle. Tirsdag sluttet han som vert i Good Morning Britain.

– Jeg er ferdig med dette her, sa TV-profilen på direkten under Good Morning Britain-sendingen tirsdag, da han ble møtt med kritikk fra sin medvert Alex Beresford. Mens han stormet ut av studioet kalte Beresford oppførselen hans for patetisk og djevelsk.

Da hadde Morgan rettet knallhard kritikk mot intervjuet prins Harry og hertuginnen av Sussex, Meghan Markle gjorde med Oprah Winfrey søndag.

Han proklamerte at han ikke trodde et ord av avsløringene de kom med, og at det var et svik mot kongehuset og dronningen.

Sa opp stillingen tirsdag kveld

Tirsdag kveld kom meldingen fra kanalen ITV om at Morgan hadde sagt opp stillingen sin etter et møte med sjefen for ITV, Carolyn McCall. Det britiske medietilsynet har mottatt over 41.000 klager på Morgan etter uttalelsene.

Onsdag morgen letter han litt på sløret overfor sine nesten åtte millioner følgere på Twitter.

«På mandag sa jeg at jeg ikke trodde på Meghan Markle under Oprah-intervjuet. Jeg har hatt tid til å reflektere over denne meningen og jeg tror fortsatt ikke på henne. Om du gjør det; OK.

Ytringsfrihet er en kampsak jeg er villig til å dø for. Takk for all kjærlighet og hat. Jeg skal nå tilbringe mer tid med meningene mine», avsluttet han.

Sammen med meldingen lå et bilde av Winston Churchill med teksten: «Noen folk tror ytringsfrihet er til for at de kan si hva de vil, men om noen sier dem imot, så er det opprørende».

– Det kommer til å bli veldig annerledes

For hans tidligere kollegaer i Good Morning Britain, var det en ganske annerledes stemning onsdag.

– Han er uten tvil en frittalende, utfordrende, meningsfull og utypisk kringkaster. Han har mange kritikere og mange fans. Dere vet at jeg var uenig med ham om Meghan-intervjuet, sa hans tidligere medvert Susanna Reid på direkten til seerne.

– Det kommer nok til å bli veldig annerledes, men showet må fortsette, så her fortsetter vi, sa Reid, ifølge Daily Mail.