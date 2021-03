Piers Morgan slutter etter omstridte kommentarer om Meghan

Piers Morgan har i flere år ytret seg kritisk om hertugparet og spesielt Meghan både på TV og i sin spalte i tabloidavisen Daily Mail.(Photo by VALERIE MACON / AFP)

NTB

Piers Morgan slutter som vert for TV-programmet «Good Morning Britain» på TV-kanalen ITV etter å ha fått kritikk for sine kommentarer om hertuginne Meghan.

Kanalen har fått en rekke klager på programlederens mange kommentarer om Meghan og prins Harry etter at de ble intervjuet av Oprah Winfrey.

Morgan sa blant annet på mandagens «Good Morning Britain»-sending at han «ikke trodde et ord av det Meghan Markle sa», med henvisning til hertuginnens uttalelser om at hun hadde hatt selvmordstanker.

Over 41.000 klager



Det britiske medietilsynet har mottatt over 41.000 klager på Morgan, og sjefen for ITV, Carolyn McCall, sa tirsdag at hun «tror på hvert ord hertuginnen sa».

Piers Morgan har i flere år ytret seg svært kritisk om hertugparet og spesielt Meghan både på TV og i sin spalte i tabloidavisen Daily Mail.

Beslutningen om hans avgang ble tatt etter at ITV og Morgan hadde diskutert situasjonen, opplyser ITV.

Morgan selv har ikke kommentert avgangen annet enn med en melding på Twitter med en gif som viser en klokkependel som tikker.

