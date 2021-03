Buckingham Palace: Uttalelser om rase skal tas på alvor

NTB

Den britiske kongefamilien er lei seg over å få høre om utfordringene til prins Harry og hertuginne Meghan, ifølge en uttalelse på vegne av dronning Elizabeth.

Dette er den første reaksjonen fra det britiske hoffet etter det svært mye omtalte intervjuet med Harry og Meghan.

– Vil alltid være høyt verdsatte familiemedlemmer

I uttalelsen heter det at kongefamilien er lei seg etter å ha fått vite hvor vanskelige de siste årene har vært for de to.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt verdsatte familiemedlemmer, heter det videre.

Noe av det mest oppsiktsvekkende som kom fram i intervjuet, var at noen i kongefamilien angivelig var bekymret for hudfargen til hertugparets sønn Archie før han ble født. Vedkommende skal ha vært bekymret for at han kunne bli for mørk i huden.

Hverken dronningen eller prins Philip hadde sagt det

Prins Harry skal ifølge Oprah Winfrey, som intervjuet hertugparet, ha presisert at det verken var dronning Elizabeth eller prins Philip som hadde sagt det. Prinsen ville imidlertid ikke si hvem som hadde gitt uttrykk for bekymringen.

I uttalelsen fra Buckingham Palace heter det at minnene om tidligere samtaler kan variere noe.

Samtidig understrekes det at uttalelsene om rase i intervjuet vil bli tatt på alvor. De vil bli håndtert av familien på privat vis, ifølge hoffet.

