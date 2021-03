Japans økonomiske vekst justert ned for fjerde kvartal

NTB

Den japanske økonomien vokste med 11,7 prosent i perioden oktober til desember sammenlignet med samme kvartal året før, viser justerte tall.

Det er ned fra 12,7 prosent som tidligere ble meldt, viser en rapport fra landets myndigheter.

Fjorårets siste kvartal var det andre på rad med økonomisk vekst etter en historisk resesjon, men analytikernes forventning var en vekst på 12,6 prosent, ifølge Nikkei Business Daily.

I 2020 svekket den japanske økonomien seg 4,8 prosent på grunn av skatteøkning og koronapandemi. Det var den første økonomiske tilbakegangen på 11 år i verdens tredje største økonomi.

Økonomien trakk seg sammen med 29,2 prosent på årsbasis i årets andre kvartal da myndighetene innførte tiltak for å bekjempe koronapandemien.

Privat forbruk økte med 2,2 prosent i fjerde kvartal, mens økningen i det tredje var på 5,1 prosent. Eksporten økte hele 11,1 prosent takket være Kina, landets største handelspartner. Til sammenligning økte eksporten med 7,4 prosent i tredje kvartal.

Det er likevel ikke ventet at den økonomiske bedringen fortsetter. Årsaken er at Japan har forlenget de strenge koronarestriksjonene for Tokyo og tre andre regioner i to nye uker som følge av en ny smitteøkning.