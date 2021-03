Høyt smittetrykk tvinger Estland til å stenge ned

NTB

Estland stenger ned i én måned for å bremse spredningen av den engelske virusvarianten i landet, opplyser statsminister Kaja Kallas.

Det baltiske landet er for tiden landet i verden med det nest største smittetrykket i verden etter Tsjekkia, sortert etter antall koronasmittede per 100.000. For Estland ligger det på 1.312 smittede per 100.000.

– Koronasituasjonen i Estland er ekstremt kritisk. Dette må håndteres raskt. Vi har bestemt å stenge ned landet i så stor grad som mulig, sa Kallas i en TV-sendt tale mandag kveld.

Skoler, restauranter, kafeer, og butikker må stenge. Unntaket er butikker som selger nødvendige varer. Innendørs sport forbys også i restriksjonene som trer i kraft torsdag.

Årsaken er den raske spredningen av den engelske virusvarianten, som ifølge Kallas utgjør 98 prosent av alle analyserte prøver.