Biden begrenser bruken av militære droner

NTB

President Joe Biden har stanset bruken av droneangrep utenfor konfliktområder der amerikanske styrker opererer.

Han gjør dermed om på beslutningen til forgjengeren Donald Trump, som i stor grad ga det amerikanske militæret grønt lys til bruk i land som Somalia.

Ethvert droneangrep mot jihadister utenfor Afghanistan, Syria eller Irak må nå godkjennes av Det hvite hus, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Talsperson John Kirby omtaler tiltaket som «midlertidige retningslinjer» som skal sikre at presidenten har «full oversikt over foreslåtte, viktige handlinger».

– Det er ikke ment som en permanent løsning, og det betyr ikke at angrepene opphører, sa Kirby på en pressekonferanse mandag.

Innført i det skjulte

– Vi er helt klart fokusert på den vedvarende trusselen som voldelige ytterliggående organisasjoner utgjør. Og vi kommer fortsatt til å være forpliktet til å jobbe sammen med internasjonale partnere for å slå tilbake mot slike trusler, sier han.

Ifølge New York Times ble de nye retningslinjene innført i hemmelighet etter at Biden tok over som president 20. januar, og de ble kjent for bare få dager siden.

Fra første dag som president i 2016 trakk Trump tilbake kontrollmekanismer som forgjengeren Barack Obama innførte før angrep mot jihadister. Trump sa han hadde tillit til offiserene.

Amerikanske droneangrep økte raskt etter det, og ble i noen den eneste formen for militære operasjoner USA utførte der bare et fåtall spesialstyrker var til stede for å støtte lokale myndigheter. Ett av landene var Somalia, der USA har kjempet mot islamistgruppa al-Shabaab, og i Libya, der den ytterliggående islamistgruppa IS har vært mål.

Sivile rammes

Selv om det amerikanske forsvaret sier at slike angrep utføres med kirurgisk presisjon, hevder flere organisasjoner at angrepene fører til drap på sivile og dermed undergraver kampen mot ekstremisme.

I februar offentliggjorde Pentagon den første offentlige rapporten om USAs militære operasjoner i Somalia. I den står det at målet innen 2021 var å slå tilbake mot IS og andre grupper i landet for å sørge for at de ikke utgjør en trussel mot amerikanske interesser.

Men, heter det videre i rapporten, «tross fortsatte luftangrep i Somalia og amerikansk bistand til afrikanske allierte styrker, er al-Shabaab tilsynelatende fortsatt en trussel som har som mål å ramme USA».

Minst ti personer ble drept fredag da en bilbombe eksploderte utenfor en populær restaurant i Somalias hovedstad Mogadishu. Al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for angrepet.