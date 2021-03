FN-forsker advarer: Verden går tom for sand

Man skulle tro at med 9 millioner kilometer med sand i Sahara, så burde verden ikke ha problemer med å få tak i nok sand. Men det er forskjell på sand - og sand.

Verden kan stå overfor en sandkrise advarer klimaforsker. Ingen vet hvor mye sand som brukes årlig, men viktigheten av den kan ikke undervurderes.

Sahara alene er ni millioner kvadratkilometer med ørken og stort sett bare sand – og den utvider seg. Derfor kan det virke svært ulogisk at verden skal gå tom for sand. Men det er forskjell på sand. Og den sanden verden trenger til å bygge veier, broer, vindu, mobil og TV-skjermer og sement, grovkornet sand – den er på vikende front.

– Vi tror at sand er over alt. Vi trodde vi aldri ville gå tom for sand, men det begynner vi å se enkelte steder. Det handler om å forutse hva som kan skje det neste tiåret dersom vi ikke ser framover og forutser, så vil vi få gigantiske problemer med sandforsyning og landplanlegging, sier Pascal Pedruzzi, klimaforsker i FNs miljøprogram (UNEP) til CNBC.

Etter vann er sand den naturressursen som utnyttes mest. Om det blir mangel på den, kan man stå overfor skikkelige problemer.

– Er det tid for å få panikk? Vel, det ville ikke hjelpe stort, men det er på tide å ta en kikk og endre vårt syn på sand, sier Pedruzzi.

Indirekte målinger av sand

Det finnes ikke noen direkte måling av hvor mye sand som brukes hvert år, men man kan regne seg frem til det indirekte, ved å se på korrelasjonen mellom sand og sement.

FN anslår at det produseres 4,1 milliarder tonn sement hvert eneste år. Man anslår at det globale forbruket av sand og grus kan kalkuleres til ti-gangen av det.

Altså at vi forbruker mellom 40-50 milliarder tonn sand hvert år. 58 prosent av verdens sementproduksjon skjer i Kina.

Bare i løpet av de siste to tiårene at den globale sandbruken tredoblet seg, først og fremst som følge av økt urbanisering.

«Sandmafia»

Pedruzzi advarer at det ikke er noen planer, ingen regler for utvinning eller overvåkning av ressursene. UNEP har tidligere advart mot såkalte «sandmafia» som opererer i land som Kambodia, Vietnam, Kenya og Sierra Leone. Det har kommet rapporter fra disse landene, der aktivister blir truet eller til og med drept, om de graver i sandmafiaens affærer.

– Det er på tide å våkne opp, sa han under et webinar arrangert av tenketanken Chatham House i forrige uke. Der tok flere eksperter også til orde for økt bruk av resirkulert sement i nye bygg.