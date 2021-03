Cubanerne setter lit til egne vaksiner mot korona

En lege viser fram et glass med den cubanske vaksinen Soberana 2 mot covid-19. Cubanerne skal nå teste ut den egenproduserte vaksinen. Håpet er at landet skal klare å vaksinere sin egen befolkning i løpet av 2021. Foto: AP / NTB

NTB

Cubanerne opplever den verste krisen i landet siden den kalde krigen. Men i kampen mot korona ligger landet i front med utvikling av egne vaksiner.

Det er ekstra lange køer utenfor matbutikkene på Cuba om dagen. Cubanerne opplever den tøffeste tiden på mange tiår.

Årsaken er en kombinasjon av effektene av koronapandemien, tøffere amerikanske sanksjoner innført av USAs tidligere president Donald Trump og strukturelle problemer i landets økonomi.

Fallet i inntektene fra turistnæringene har ført til at økonomien i fjor krympet med 11 prosent.

Mangelen på hard valuta har dessuten ført til en reduksjon i den livsviktige importen av basisvarer, medisiner og andre varer som ikke blir produsert på Cuba.

Har hatt god pandemikontroll

Men selv om landet har fått merke de lammende effektene av pandemien, har de lenge hatt den under god kontroll.

Cubanske myndigheter lyktes i lang tid med å holde smitten på et lavt nivå. Offisielle tall viser at bare drøyt 300 mennesker er døde på grunn av covid-19, og det i et land med 11 millioner innbyggere.

Etter at landet åpnet opp igjen for internasjonal flytrafikk i november, steg antallet smittetilfeller, og koronarestriksjonene ble innført igjen.

Utvikler egne vaksiner

Men mens mange fattige land fortsatt venter på å få tak i en vaksine på det knalltøffe globale markedet, valgte Cuba å løse vaksineproblemet på egen hånd.

Landet har kommet langt med å utvikle sine egne vaksiner. Cubanerne tester ut ikke mindre enn fire egenproduserte vaksiner. Soberana 2 er den vaksinen som har kommet lengst.

Den skal nå testes i den avgjørende fase 3-studien. Flere land har meldt sin interesse for å delta i studien, blant dem Iran og Mexico.

Starter neste uke

42.000 personer i Havanna og 50.000 mennesker i Iran skal nå teste vaksinens effektivitet, skriver den spanske avisen El Pais.

Ifølge det cubanske vaksineinstituttet Finlay har rekrutteringen av frivillige i alderen 19 til 80 år begynt.

De første stikkene vil bli satt i Havanna denne måneden. De frivillige vil bli delt inn i tre grupper: Noen vil motta to doser med 28 dagers mellomrom, mens en annen vil motta to doser i tillegg til immunitetsfremmende middel. Den tredje gruppen får en placebo.

Denne tredje fasen vil offisielt avsluttes tre måneder etter at siste stikk er satt.

Jose Moya i Verdens helseorganisasjon WHO sier at Cuba har mye erfaring med vaksiner. Landet har siden 1980-tallet opparbeidet seg erfaring med avansert bioteknikk. Cuba produserer selv rundt 80 prosent av vaksinene de trenger.

Vaksine til alle i 2021?

Om vaksinen viser seg effektiv og sikker, håper myndighetene på å kunne vaksinere hele befolkningen innen utgangen av året. Planen er også å kunne tilby turister og andre land vaksinasjon.

Cuba regner med å kunne produsere 100 millioner doser i løpet av 2021.

Cubas vaksineprogram følges tett av Paho , den latinamerikanske greinen av Verdens helseorganisasjon.

Paho uttrykker forhåpninger om at Cuba kan bli det første landet i regionen til å produsere sin egen vaksine, og at den også skal kunne komme andre land til gode.