Prins Harry mener faren sviktet ham

Det mye omtalte intervjuet med hertugen og hertuginnen av Sussex ble sendt på TV-kanalen CBS søndag kveld amerikansk tid. Foto: Joe Pugliese / Harpo Productions via AP / NTB

NTB

Prins Harry sier i intervjuet der han og konen Meghan forteller om bruddet med den britiske kongefamilien at han føler seg sviktet av prins Charles.

Kjendisprogramlederen Oprah Winfrey ville vite hvordan forholdet til faren, prins Charles, hadde vært siden paret flyttet til USA.

– Du vet, det er mye å jobbe seg gjennom. Jeg føler meg sviktet fordi han har vært gjennom noe lignende. Han vet hva smerte er, sa en preget prins Harry.

Han la til at faren, som er tronarving, og storebroren William begge er fanget av monarkiets konvensjoner, men at han alltid kom til å være glad i sin far.

– Min far og min bror er begge fanget. De kan ikke bare reise bort, og det har jeg stor medfølelse for, sa Harry.

Tidligere i det to timer lange intervjuet sa prins Harry at faren på et tidspunkt sluttet å svare på oppringinger fra ham.