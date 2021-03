Serbias president beklager vinkritikk

NTB

Serbias president Aleksandar Vucic beklager at han omtalte kroatisk vin som motbydelig og udrikkelig.

De nedsettende karakteristikkene av den legendariske hvitvinen laget av malvasia-druer i Kroatias Istria-region falt under et intervju med kringkastingsselskapet Face, der han hevdet at serbisk vin var langt bedre.

Intervjuet falt ikke i god jord hos vinprodusenter og politikere i Kroatia, og Vucic har nå beklaget.

– Selv om jeg ikke liker noe, så betyr ikke det at det ikke er godt, sier han i en video lagt ut på Instagram.