Mot flertall for burkaforbud i Sveits

En plakat som støtter forbud mot bruk av burka på offentlig sted i Sveits, der det søndag var folkeavstemning om innføring av burkaforbud.

NTB

Det ligger an til knapt flertall for et forbud mot bruk av burka på offentlig sted i Sveits, viser valgdagsmålinger.